Инфляция замедлилась до 7% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снижение инфляции до верхней границы целевого коридора 4-6% прогнозируют к концу года в Национальном банке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте инфляция замедлилась с 7,4% до 7% за счет замедления продовольственной инфляции с 11,6% до 10,7% на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию. Непродовольственная инфляция ускорилась с 5,2% до 5,6% в результате резкого роста цен на бензин ввиду роста цен производителей», - сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его данным, инфляция платных услуг замедлилась с 3,9% до 3,7%, что стало результатом снижения тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг.

Ерболат Досаев заявил, что к концу 2021 года ожидается снижение инфляции до верхней границы целевого коридора 4-6%.

«Несмотря на замедление в марте, продовольственная инфляция по-прежнему находится в зоне двузначного роста. Наблюдается удорожание отдельных продуктов питания на фоне ограниченного предложения и роста цен на мировых рынках продовольствия. В продовольственной инфляции вклад масла, сахара, яиц, фруктов и овощей составляет более 35%. Несмотря на замедление продовольственной инфляции, сохраняются риски высокого роста цен на отдельные товары из-за удорожания мировых цен на продовольствие», - пояснил Ерболат Досаев.