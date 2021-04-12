РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Инфляция замедлилась до 7% в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снижение инфляции до верхней границы целевого коридора 4-6% прогнозируют к концу года в Национальном банке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В марте инфляция замедлилась с 7,4% до 7% за счет замедления продовольственной инфляции с 11,6% до 10,7% на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию. Непродовольственная инфляция ускорилась с 5,2% до 5,6% в результате резкого роста цен на бензин ввиду роста цен производителей», - сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его данным, инфляция платных услуг замедлилась с 3,9% до 3,7%, что стало результатом снижения тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг.

    Ерболат Досаев заявил, что к концу 2021 года ожидается снижение инфляции до верхней границы целевого коридора 4-6%.

    «Несмотря на замедление в марте, продовольственная инфляция по-прежнему находится в зоне двузначного роста. Наблюдается удорожание отдельных продуктов питания на фоне ограниченного предложения и роста цен на мировых рынках продовольствия. В продовольственной инфляции вклад масла, сахара, яиц, фруктов и овощей составляет более 35%. Несмотря на замедление продовольственной инфляции, сохраняются риски высокого роста цен на отдельные товары из-за удорожания мировых цен на продовольствие», - пояснил Ерболат Досаев.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Общество Экономика
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!