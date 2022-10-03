Инфляция выросла на 1,8% за месяц в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в сентябре 2022 года по сравнению с августом выросла на 1,8%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Наибольшие темпы роста инфляции в сентябре наблюдались на платные услуги – 2,7% (в августе 2022 года – на 1,6%), непродовольственные товары подорожали на 1,9% (в августе 2022 года – на 1,8%), наименьший темп показали продовольственные товары – 1,2% (в августе – 1%).

Среди платных услуг за месяц (сентябрь 2022 года) сильное подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья –на 13,1%, цены на услуги образования повысились на 7,9%.

Из непродовольственных товаров цены на мебель и предметы домашего обихода повысились на 5%, моющие и чистящие средства – на 4,4%, товары личного пользования – на 2%, одежда и обувь – на 1,9%. Дрова подорожали на 3%, уголь каменный – на 2,9%, газ сжиженный в баллонах – на 1,5%.

По продовольственным товарам цены на яйца повысились на 7,5%, масло подсолнечное – на 4,6%, рис, макаронные изделия – по 4,1%, булочные и мучные изделия – на 3,8%, крупы – на 3,2%, кондитерские изделия – на 3,1%. Снижение цен зафиксировано на свежие овощи – на 10,2%, картофель – на 8,5%, сахар-песок – на 5,2%, свежие фрукты – на 3%.

В годовом исчислении инфляция в сентябре составила 17,7%. Цены в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем прошлого года повысились на продовольственные товары – на 22,2%, непродовольственные товары – 17%, платные услуги – на 12,3%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. При наблюдении регистрируются изменения тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. С января 2022 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных – 30,2%, платных услуг –29,1%.