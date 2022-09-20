20 Сентября 2022, 15:38

Инфляция вынуждает американцев накапливать долги по кредитным картам

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Все больше американцев накапливают долги по кредитным картам, поскольку инфляция повышает стоимость продуктов питания, коммунальных услуг и других основных товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Согласно новому отчету CreditCards.com, 60% держателей кредитных карт имеют остатки на своих картах не менее года, что на 10% больше, чем в 2021 году.

Отчет CreditCards.com основан на онлайн-опросе 1834 держателей карт, проведенном в прошлом месяце. Согласно которому, 59% американцев с достатком менее 50 тыс. долларов в год, из месяца в месяц имеют баланс кредитной карты. Среди тех, кто зарабатывает от 50 тыс. до 80 тыс. долларов в год – задолженности имеют 49%. У граждан с уровнем дохода от 80 тыс. до 100 тыс. долларов в год – 46% имеют долги.

Держатели карт сообщали о накоплении долгов в связи с оплатой непредвиденных расходов, медицинских счетов или ремонта дома и автомобиля.

Хотя инфляция снизилась в июле и августе, потребительские цены выросли на 8,3% за последние 12 месяцев, при этом рост стоимости продуктов питания, жилья и медицинского обслуживания компенсировал недавнее снижение цен на бензин в США. Базовая инфляция, выросла на 6,3% в августе по сравнению с 5,9% в предыдущем месяце.

По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, по состоянию на июнь 2022 года задолженность американцев по кредитным картам составляла 887 млрд долларов. Это примерно на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года и является самым большим увеличением задолженности по кредитным картам за последние 20 лет.

Фото: cbsnews.com