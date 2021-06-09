Инфляция возросла в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области посчитали инфляцию за прошедшие пять месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, за пять месяцев цены на продовольственные товары увеличились на 4,7%. Для сравнения, за четыре месяца рост составлял около 4%. Непродовольственные товары подорожали на 3% и почти на 2% возросла стоимость платных услуг.

Среди продуктов питания значительно возросла цена на масла и жиры, сахар, муку, хлеб, рыбу и морепродукты, крупы – на 5-9%. В пределах 2-3,5% увеличилась стоимость мяса, кондитерских изделий и молочных продуктов. Свежие овощи подорожали почти на 10%. Стоимость картофеля, так называемого старого урожая, на рынке достигает 350 тенге за килограмм. Дешевле в регионе стал только рис – на 8%.

Дороже жителям области теперь обходятся товары личного пользования, моющие и чистящие средства, фармпродукция, некоторые виды одежды и обуви, предметы домашнего обихода. Тем, кто решил приобрести автомобиль, нужно добавить, по подсчетам статистиков, еще 6%. Бензин тоже подорожал – на 16%, дизельное топливо – на 2%.

Билеты в кинотеатр выросли в цене на 13%. Стоимость почтовых услуг, нотариуса, страхования, парикмахерских увеличилась на 3,5-6,5%. Ремонт обуви подорожал более чем на 8%.

Инфляция за прошедшие пять месяцев в регионе составила 3,3%. По итогам четырех месяцев она была на уровне 2,7%.