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    Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%

    17 Ноября 2022, 09:22

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1 процента в годовом исчислении - это максимальный показатель с 1981 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как следует из отчета британской Национальной статистической службы, основными факторами роста цен стали повышение тарифов на электроэнергию, газ и другие виды топлива, а также увеличение стоимости продуктов питания

    Стоимость продовольствия растет самыми быстрыми темпами за последние 45 лет - 16,2% в годовом исчислении в октябре. Больше всего подорожали молоко, сыр и яйца.

    Стремительный рост стоимости жизни больше всего ударил по бедным британским семьям, поскольку они тратят около половины своего дохода на продукты питания и энергию по сравнению с примерно одной третью у людей со средним достатком.

    Последние данные предваряют заявление министра финансов Великобритании Джереми Ханта в четверг, в котором он, как ожидается, объявит о сокращении государственных расходов и повышении налогов, чтобы решить проблему бюджетного дефицита в размере 55 млрд фунтов стерлингов.

    На этом фоне по всей стране профсоюзы различных отраслей, включая железнодорожников, медработников, преподавателей вузов, сотрудников почты, объявляют забастовки с требованием повышения заработной платы.

    Бизнес также серьезно пострадал от ускорившейся инфляции в стране. Как сообщалось, повышение цен на электроэнергию заставило британские бары и рестораны сократить часы работы.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Великобритания
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