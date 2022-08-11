11 Августа 2022 15:19

Инфляция в США остается стабильной на фоне роста цен

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным в среду, инфляция в июле в США оставалась стабильной, несмотря на рост цен на жилье и продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

Бюро статистики труда опубликовало индекс потребительских цен, который служит иллюстрацией того, как инфляция меняется каждый месяц. Несмотря на падение цен на бензин на 7,7%, эта дефляция была компенсирована инфляцией цен на продукты питания и жилье, в результате чего общий индекс потребительских цен в июле не изменился.

Арендная плата за жилье выросла на 0,7%, а продукты питания на 1% по сравнению с июнем.

Продовольственные товары увеличились в цене на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подорожало яйцо (на 38%) в годовом исчислении, вслед за которыми выросли в цене маргарин, мука и сливочное масло.

Существенно возросли в цене и непродовольственные товары. Например, хозяйственные перчатки увеличились в цене на 128%.

Предприятия, которые особенно пострадали от инфляции, должны выбирать между снижением своих расходов за счет повышения цен или сокращением кадров. Многие компании в сфере технологий выбрали последний вариант – увольнение персонала. Бизнес в сфере питания снижает расходы и увеличивает стоимость продуктов, перекладывая часть затрат на потребителей.

Фото: abcnews.go.com