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    17:27, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Инфляция в СКО пошла на спад

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – По данным департамента Бюро национальной статистики, в августе инфляция в регионе в годовом исчислении составила 13,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При этом цены на продовольственные товары за год увеличились на 13,5%, непродовольственные товары и платные услуги – на 14%.

    Среди продуктов питания наиболее заметно возросла цена на рис – почти 50%, на булочные и мучные кондитерские изделия – на 26%, молочные продукты, безалкогольные напитки – около 17%. Алкогольные напитки и табачные изделия тоже стали дороже на 17%.

    В то же время подешевел сахар на 11%, репчатый лук – на 13%, помидоры – на 9%, но свекла и морковь подорожали на 20% и 17%, соответственно.

    Цены на моющие и чистящие средства выросли почти на 23%, на материалы для ремонта – на 15%. Поход в аптеку обойдется на 12% дороже. Сжиженный газ и бензин выросли в цене на 17% и 12%, услуги водоснабжения и водоотведения - на 6,6% и 9%, соответственно.

    Ощутимо подорожал за год доступ к интернету – прирост составил почти 21%.

    В сравнении с предыдущими месяцами инфляция в регионе в статистических цифрах снижается. В июле она была равна 15,4%, в июне – 15,9%.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экономика Статистика
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