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Инфляция в Монголии выросла в сентябре на 13,8 %
18 Октября 2022, 04:51

Инфляция в Монголии выросла в сентябре на 13,8 %

УЛАН-БАТОР. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Инфляция в Монголии в сентябре 2022 года выросла на 13,8 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сегодня сообщил Национальный статистический комитет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Рост инфляции в стране обусловлен повышением цен на импортные товары на 55,5 %, на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - на 12 %, на лекарственные препараты и медицинские услуги - на 20,3 %, говорится в официальном сообщении.

Тем временем аналитики отмечают, что главной причиной стремительного роста инфляции стало ослабление курса монгольского тугрика по отношению к американскому доллару.

Ожидается, что к концу 2023 года экономический рост Монголии составит 5 %, а инфляция снизится до однозначных цифр в результате реализации фискальных мер в рамках постпандемической политики нового возрождения.


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