Инфляция в Казахстане выросла по итогам девяти месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция выросла по итогам 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил Ерболат Досаев на заседании Правительства, инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре, несмотря на сезонное снижение цен на овощи на 8,7% и фрукты на 2,4%.

«Основной вклад продолжает вносить продовольственная инфляция, которая ускорилась за месяц с 11,4% до 11,5% из-за роста цен на мясо (1,3%), растительные масла (0,6%) и сахар (1,1%). Непродовольственная инфляция выросла за сентябрь на 0,2 п.п. с 7,3% до 7,5% на фоне повышения цен на дизель (3,8% за месяц), газ (0,9%) и уголь (1,9%). Дальнейшее подорожание ГСМ и возможный рост цен на зерновые представляют существенный риск для стабилизации инфляции», - заявил Ерболат Досаев.

По словам главы Нацбанка, ухудшение внешнего инфляционного фона, в особенности со стороны стран-основных торговых партнеров, таких как Российская Федерация, является дополнительным источником инфляционного давления.

«В этих условиях эффективная реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования, направленного на стабилизацию немонетарных факторов, должна вернуть инфляцию в 2021 году к верхней границе коридора 7,5-8,5%. Со своей стороны, Национальный Банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики на основе тщательного анализа внешних рынков и внутренней ситуации», - отметил Ерболат Досаев.

Ранее глава Нацбанка сообщил о том, что за прошедший месяц годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов. При этом, в 6 областях она превышает 9%.