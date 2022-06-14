14 Июня 2022 10:01

Инфляция в Казахстане остается высокой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инфляция в Казахстане остается высокой, несмотря на первые признаки стабилизации. Годовой рост цен на продукты питания составил 19 %. Об этом сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция в Казахстане в мае 2022 года в годовом выражении ускорилась до 14 % с 13,2 % в апреле текущего года. Месячная инфляция замедляется, составив в мае 1,4 % против 2 % в апреле и 3,7 % в марте, но все еще остается высокой и превышает прошлогодние показатели и среднегодовые значения», - сообщил Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

При этом глава Нацбанка проинформировал, что темпы замедления месячной инфляции отражают, с одной стороны, устойчивый внутренний спрос на фоне положительного фискального импульса, с другой стороны – высокие инфляционные ожидания.

«Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, достигший в годовом выражении 19 %. Внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 11,1 % до 11,9 %», - сказал председатель Нацбанка.

Инфляция платных услуг выросла с 8,9 % до 9,1 %, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на рост цен на регулируемые услуги.