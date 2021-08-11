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Инфляция в Казахстане достигла максимального значения

11 Августа 2021 10:09
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Инфляция в Казахстане достигла максимального значения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об уровне инфляции в мире и в стране рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольственные товары в июле снижаются второй месяц подряд и достигли отметки 123 пункта. При этом годовой рост индекса продовольственных цен ФАО сохраняется на высоком уровне, составив 29,1%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По прогнозам, в развитых странах инфляция стабилизируется к концу 2021 года, в развивающихся странах сохранится выше целевого уровня до конца 2022 года, чему способствует проинфляционное давление со стороны продовольствия, сырья и ослабление курсов валют.

«Инфляция в Казахстане после резкого повышения в июне до 7,9% продолжила расти и достигла в июле т.г. 8,4% – максимального значения с 2017 года. Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, сохраняющегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах – основных торговых партнерах, особенно в России», - заключил спикер.



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#Правительство РК   #Экономика   #Минфин РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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