Инфляция в Италии продолжает снижаться

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Годовой уровень инфляции в Италии сохранил тенденцию к снижению в июле текущего года, снизившись до 5,9% с 6,4% в июне, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным итальянского агентства статистики Istat, замедление темпов годовой инфляции произошло в основном за счет цен на услуги, связанные с транспортом (снизились с +4,7% до +2,4%), на энергоносители (с +8,4% до +7,0%) и переработанные пищевые продукты, в том числе алкоголь (с +11,5% до +10,5%).

Выведенный показатель инфляции в июле оказался несколько ниже предварительной оценки национального статистического агентства в 6%.

В результате резкого роста цен на энергоносители из-за ситуации в Украине, инфляция в Италии достигла пика в 11,8% в октябре и ноябре 2022 года.

Тем не менее, агентство Istat отмечает, что индекс потребительских цен в Италии в июне не изменился по сравнению с маем текущего года.

При этом индекс «продуктовой тележки», включающий стоимость таких товаров, как продукты питания, товары личного и домашнего обихода, снизился пятый месяц подряд в годовом исчислении, но остался высоким в июле на уровне 10,2%