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Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года может превысить 100%

Жанара Мухамедиярова
8 Апреля 2023, 18:25
Инфляция в Аргентине по итогам 2023 года может превысить 100%

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Аргентине может составить 110% по итогам 2023 года. С таким прогнозом выступили эксперты, опрошенные Центробанком республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По оценкам аналитиков, месячная инфляция в марте 2023 года составила 7%, а за весь год составит 110% (на 10,2 процентного пункта больше, чем был прошлый прогноз)», - говорится в докладе ЦБ, опубликованном в пятницу.

Эксперты ожидают, что в 2024 году рост цен будет на уровне 90%, а в 2025 году - 54,6%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года инфляция составила 94,8%, 2021 года - 50,9%, в 2020 году - 36,1%, в 2019 году - 53,8%.


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