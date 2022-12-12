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Инфляция в Алматы в 2023 году будет в коридоре 10-12% - Ерболат Досаев

12 Декабря 2022, 14:52
Инфляция в Алматы в 2023 году будет в коридоре 10-12% - Ерболат Досаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основным вызовом, как считает аким Алматы Ерболат Досаев, остается сохранение высоких темпов роста цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за 11 месяцев текущего года инфляция составила 18,9%, годовая инфляция – 19,5%. Наибольший рост цен с начала года отмечен на сахар (89%), канцтовары (82,6%), аренду жилья (75,7%). На сегодня стоимость аренды жилья и цены на сахар стабилизировались. На централизованный закуп сахара в следующем году направлено 2,6 млрд тенге из местного бюджета.

Аким отметил, что с 16 ноября до конца года введен мораторий на повышение цен крупными торговым сетями на все продовольственные и непродовольственные товары, реализуемые в торговых сетях «Магнум» и Small.

«На фоне нестабильных внешних факторов и роста цен на продовольствие в мире сохраняются высокие инфляционные ожидания. По нашим оценкам, инфляция в Алматы в следующем году будет находиться в коридоре 10-12%», - сказал он во время расширенного заседания Правительства под председательством Президента РК.

Сегодня под председательством Главы государства прошло расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.


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