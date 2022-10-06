Инфляция ускорилась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в сентябре инфляция в годовом исчислении достигла 18%. В августе она составляла 16%, в июле 14,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, за год цены на продовольственные товары возросли почти на 23%, непродовольственные – более чем на 16%, платные услуги подорожали почти на 13%.

Среди продуктов питания заметно увеличилась цена на сахар – на 81%, на муку – почти на 45%, крупы – на 42%. На треть подорожали булочные и мучные кондитерские изделия, макароны, фрукты. Более чем на 20% возросла стоимость молочных продуктов и безалкогольных напитков. На 15% дороже обходятся свежие овощи.

Бытовые приборы, моющие и чистящие средства, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений, одежда и обувь, фармацевтическая продукция – все подорожало в пределах 10-25%.

Скачок цен произошел на аренду жилья – на 52%. На треть возросла стоимость услуг общественного питания, на 21% - парикмахерских и заведений личного обслуживания.