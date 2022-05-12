12 Мая 2022 10:27

Инфляция ускорилась в апреле - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Годовой рост цен на продовольствие ускорился до 17,9%. До конца года инфляция сохранится на повышенном уровне. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция в Казахстане, в соответствии с нашим прогнозом, в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам», - сообщил в ходе заседания Правительства Галымжан Пирматов.

По данным главы Нацбанка, годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное.

«Недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался. Однако, из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары, цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне», - проинформировал Г. Пирматов.

По словам председателя Нацбанка, внешний инфляционный фон продолжает оказывать давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9% до 11,1%. Цены на платные услуги выросли с 8,3% до 8,9%.

«С учетом существующих проинфляционных рисков до конца года инфляция сохранится на повышенном уровне», - заявил он.

Г. Пирматов напомнил, что 25 апреля Национальный банк повысил базовую ставку до 14% для предупреждения существенного роста инфляции.