Инфляция ускорилась из-за роста цен на продовольствие в июне - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам Национального банка инфляция вернется в целевой коридор 4-6% во второй половине 2022 года. Об этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Ерболат Досаев, в Казахстане базовая ставка в течение 12 месяцев с июля прошлого года сохранена на уровне 9%.

«В июне текущего года инфляция ускорилась до 7,9% из-за роста на 10,6% цен на продовольствие и значительного ускорения роста цен в первую очередь на овощную продукцию. В результате учащающиеся дисбалансы на рынке продовольствия придают устойчивый характер инфляционным ожиданиям, которые в июне повысились до исторического максимума. При этом рост цен на продукты питания выделили 87 опрошенных респондентов. В этой связи на фоне резкого роста цен главным приоритетом для Правительства, Национального банка и МИО является обуздание продовольственной инфляции во второй половине этого года», - доложил председатель Нацбанка во время расширенного заседания Правительства.

Ерболат Досаев отметил, что в условиях восстановления деловой активности и потребительского спроса также возобновилось ускорение непродовольственных и сервисных компонентов инфляции, которые были подавлены в прошлом году из-за карантинных ограничений.

«Учитывая ускорение роста цен по итогам первого полугодия, Национальный банк ожидает, что по итогам 2021 года инфляция превысит установленный таргет и вернется в целевой коридор 4-6% во второй половине 2022 года», - заявил глава Нацбанка.

Напомним, под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева сегодня проходит расширенное заседание Правительства.