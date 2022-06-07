7 Июня 2022 15:49

Инфляция постепенно замедлится в следующем году до 7,5–9,5% – прогноз Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После мартовского шока месячная инфляция замедлилась до 2% в апреле и 1,4% в мае, однако все еще остается высокой, значительно превышая и прошлогодние показатели, и среднегодовые значения. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В годовом выражении инфляция в мае достигла 14%, при этом рост цен наблюдался по всем компонентам. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 19%», - сообщил он на пресс-конференции в Нур-Султане.

По его словам, непродовольственная инфляция также ускорилась до 11,9% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров. Инфляция платных услуг выросла до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги.

«По итогам текущего года мы ожидаем инфляцию на уровне 13–15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер Правительства по контролю и снижению инфляции – данные меры фокусируются на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза», - пояснил Г. Пирматов.

Вместе с тем, в Нацбанке ожидают некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, который будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ и уголь. Инфляция платных услуг будет замедляться из-за высокой базы 2021 года. Отмечаются риски роста цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий.

«В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5–9,5% – с одной стороны, на фоне ухода из расчетов высокой базы 2022 года, с другой стороны, на фоне принятого решения по базовой ставке, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила. В связи с этим, одним из рисков прогноза является возможный пересмотр темпов роста бюджетных расходов в сравнении с параметрами, заложенными в Законе о республиканском бюджете на 2022–2024 годы. При отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков в 2024 году инфляция будет все еще вне таргетируемого коридора, при этом прогнозируется ее замедление к верхней границе коридора 4–5%», - поделился глава Нацбанка.

Что касается инфляционных ожиданий населения, то, по данным Галымжана Пирматова, количественная оценка инфляции на год вперед в мае 2022 года составила 11,7%. Тем не менее, качественные ожидания на год вперед незначительно снизились после резкого скачка в марте текущего года. Респонденты, ожидающие роста цен на горизонте одного года, связывают это в основном с удорожанием продуктов питания. В целом, наблюдаются первые признаки по стабилизации инфляционных ожиданий, но говорить об устойчивом тренде пока преждевременно.