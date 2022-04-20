Инфляция определена в коридоре 8-10% - Миннацэкономики РК
«По прогнозу Национального банка экспорт увеличится до 72,2 млрд долл. США. Импорт составит 40,2 млрд долл. США. Инфляция определена в коридоре 8-10%», - сказал Тимур Жаксылыков, представляя уточнения прогноза макроэкономических показателей на пленарном заседании Мажилиса.
Он также отметил, что в строительстве рост сохранится на ранее одобренном уровне – 3,8%. В информации и связи снижен прогноз с 8,3% до 5,0% в результате понижения спроса на услуги связи.
Ранее сообщалось, что доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге.
«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета. Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана», - сообщил Тимур Жаксылыков.