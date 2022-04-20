Инфляция определена в коридоре 8-10% - Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. министра национальной экономики РК Тимур Жаксылыков озвучил уточненные прогнозы по инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозу Национального банка экспорт увеличится до 72,2 млрд долл. США. Импорт составит 40,2 млрд долл. США. Инфляция определена в коридоре 8-10%», - сказал Тимур Жаксылыков, представляя уточнения прогноза макроэкономических показателей на пленарном заседании Мажилиса.

Он также отметил, что в строительстве рост сохранится на ранее одобренном уровне – 3,8%. В информации и связи снижен прогноз с 8,3% до 5,0% в результате понижения спроса на услуги связи.

Ранее сообщалось, что доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге.

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета. Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана», - сообщил Тимур Жаксылыков.