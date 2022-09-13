Инфляция на уровне 16 - 18% ожидается в РК по итогам текущего года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Месячная динамика инфляции в Казахстане остается высокой. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Месячная инфляция в августе текущего года составила 1,4% при 0,2% в среднем в августе за последние 5 лет. Месячная динамика инфляции в Казахстане, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта текущего года, напомню, 3,7%, все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция достигла 16,1%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8%», - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Спикер отметил, что ускорение инфляции происходит на фоне сохранения значительного инфляционного давления в условиях перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен выступают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания.

Непродовольственная инфляция также ускорилась до 15,5% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров.

Инфляция платных услуг достигла 10,1%. Тарифы на услуги предприятий-монополистов изменились почти во всех регионах в связи с окончанием моратория на повышение тарифов до 1 июля 2022 года.

«По итогам текущего года, согласно обновленным прогнозам, инфляция ожидается на уровне 16-18%, что выше наших предыдущих оценок и связано с более высокой, чем ожидалось, фактической инфляцией, фискальным импульсом и ускорением устойчивых компонентов инфляции. С учетом баланса рисков, 5 сентября текущего года Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%. В среднесрочной перспективе ожидаемое снижение внешних цен, замедление инфляции в РФ будет нивелироваться фискальным стимулированием внутреннего спроса. В 2023 году инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – 5,5-7,5% при базовом сценарии», - добавил Акылжан Баймагамбетов.