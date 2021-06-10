Инфляция может быть выше прогнозируемой к концу года - глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ускорение инфляционных процессов до 7,2% в годовом выражении наблюдается в Казахстане. Об этом заявил глава Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После некоторой стабилизации в начале года, в мае наблюдается ускорение инфляционных процессов до 7,2% в годовом выражении. Существенный рост цен на непродовольственные товары и платные услуги был нивелирован дезинфляцией продовольственной компоненты.

Продовольственная инфляция замедлилась с 9,8% до 9,3% на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, плодоовощную продукцию. Несмотря на дезинфляционные процессы, на отдельных товарных рынках сохраняется тенденция роста цен. Непродовольственная инфляция ускорилась с 6,4% до 6,7% из-за ускорения темпов роста цен на одежду и обувь до 5,9%, бензин – до 12,7%. Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 5,1% на фоне повышения тарифов на электроэнергию и роста цен на отдельные услуги из-за повышенного спроса в условиях смягчения карантинных мер», - рассказал в ходе заседания Правительства председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«С учетом произошедшего значительного скачка цен на ГСМ, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий инфляция к концу 2021 года, по нашим последним прогнозам, может сформироваться выше целевого диапазона на 0,4-0,5 п.п», - заявил он.

«При этом, в 2022 году мы ожидаем исчерпание эффектов внутренних проинфляционных факторов и ослабления внешнего инфляционного давления. В результате инфляция войдет в установленный коридор 4-6%», - сообщил Ерболат Досаев.

Он напомнил, что Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9%.

«В случае реализации рисков со стороны проинфляционных факторов и более медленной динамики дезинфляции по сравнению с прогнозными оценками Национальным банком будет принято решение по ужесточению денежно-кредитных условий», - заявил глава Нацбанка.