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Инфляция к концу года сложится на уровне 20%-21% – прогноз Нацбанка РК

5 Декабря 2022, 17:31
Инфляция к концу года сложится на уровне 20%-21% – прогноз Нацбанка РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пересмотренный прогноз по инфляции до конца года озвучил председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом вышеизложенного прогноз в базовом сценарии был значительно пересмотрен. В конце 2022 года инфляция сложится в пределах 20-21%. Мы ожидаем достижения пика годовой инфляции в I квартале 2023 года», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, в результате более длительной структурной перестройки торговли, которая отражается в непродовольственном сегменте потребительских товаров, при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции повышен до 11-13% к концу 2023 года. В 2024 году инфляция прогнозируется в пределах 7-9%, в 2025 году – 4-6%.

«Сдерживающим фактором снижения инфляции на прогнозном горизонте являются высокие и нестабильные инфляционные ожидания при устойчивом спросе, опережающем возможности внутреннего предложения. В дальнейшем по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся, что позволит достичь целевых ориентиров по инфляции», - добавил глава Нацбанка.


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