Инфляционные ожидания населения в ноябре прокомментировали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Денис Чернявский прокомментировал инфляционные ожидания населения в ноябре 2021 года, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в ноябре 2021 года повысилась и составила 10,8% (10,3% в октябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев – 35% (33% в октябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения.

Результаты ноябрьского опроса показывают, второй месяц подряд продолжается обновление исторических максимумов в качественных оценках инфляционных ожиданий. Большая часть домашних хозяйств ожидает ускорения темпов роста цен в ближайшие 12 месяцев. Восприятие текущей инфляции также сохраняется на высоком уровне, в частности из-за удорожания продуктов питания и энергоресурсов. Большая часть опрошенных (74%) продолжает отмечать сильный рост цен за прошедшие 12 месяцев.

Потребительские настроения в ноябре в целом снизились. Наряду с этим продолжилось ухудшение ожиданий по будущим доходам и, в целом, краткосрочных и долгосрочных перспектив развития экономики страны. С точки зрения расходной части – большинство опрошенных по-прежнему выражают сдержанность в отношении крупных покупок: только 19% респондентов готовы к крупным расходам. Большинство опрошенных (35% в ноябре, 32% в октябре) продолжают оценивать текущее время как неблагоприятное для формирования сбережений.