Инфляционные ожидания населения в декабре прошлого года прокомментировали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Денис Чернявский прокомментировал вопрос инфляционных ожиданий населения в декабре 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в декабре 2021 года незначительно снизилась и составила 10,3% (10,8% в ноябре). Наибольшая доля респондентов ожидает сохранения либо ускорения текущего роста цен в следующие 12 месяцев и увеличения данного показателя до 66% (63% в ноябре 2021 года). При этом снизилась доля опрошенных, ожидающих дальнейшего роста цен, с максимального исторического уровня в 35% в ноябре до 31% в декабре 2021 года», - отмечает Денис Чернявский.

Эксперт добавил, что в декабре большинство опрошенных (65%) по-прежнему отмечают опережающий рост цен за последний год, однако этот показатель существенно снизился по сравнению с ноябрьским значением (74%). В оценках ценовой динамики за прошлый месяц доля респондентов, отметивших значительный рост цен, составила 58% в декабре (61% в ноябре). Большинство респондентов отметили рост цен на продукты питания, их доля в ноябре составила 85%.

«Доля населения, имеющего сбережения, в декабре 2021 года составила 18% (16% в ноябре). Большинство респондентов хранит накопления на банковском депозите и в форме наличных денег. В декабре большинство опрошенных считали текущее время неблагоприятным для формирования сбережений (36%), при этом эта доля растет последние три месяца. Доля респондентов, отметивших снижение сбережений за последний год, увеличилась с 19% в ноябре до 24% в декабре 2021 года (19% в декабре 2020 года)», - пояснил Денис Чернявский.

Он также сообщил, что согласно данным опроса, индекс потребительских настроений в декабре 2021 года незначительно повысился и составил 103,1 (в ноябре – 102,4). При этом ухудшились оценки личного материального положения за последний год, однако оценки будущего состояния практически не изменились. Также отмечается рост готовности населения к крупным покупкам - положительно оценил текущее время для покупок 21% респондентов (19% в ноябре).

Улучшились краткосрочные оценки по развитию страны, при этом долгосрочные – остались без изменений. Позитивно оценивают перспективы развития экономики на год вперед 38% респондентов, на 5 лет вперед – 37%.