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Инфляционные ожидания населения продолжают ускоряться – Нацбанк РК

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2022, 15:41
Инфляционные ожидания населения продолжают ускоряться – Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил на пресс-конференции, что инфляционные ожидания населения продолжают ускоряться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в сентябре текущего года составила 16,9%. Ожидания будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса», - сказал Галымжан Пирматов.

Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания.

В сентябре 2022 года наблюдается существенный рост ожидаемой профессиональными макроэкономистами инфляции до 18,5% в 2022 году и 11% в 2023 году (с 15,1% и 8,8%, соответственно, по итогам предыдущего опроса в августе 2022 года).

Ранее сообщалось, что инфляция в годовом выражении достигла в Казахстане 17,7%.


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