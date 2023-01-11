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Инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне - Нацбанк

11 Января 2023, 10:10
Инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне - Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры денежно-кредитной политики будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%», - сообщил Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

По его словам, на фоне неопределенности геополитической обстановки, сохраняющихся высоких цен на продовольствие, а также высоких инфляционных ожиданий населения 5 декабря 2022 года Национальный банк повысил базовую ставку до 16,75%.

«Меры денежно-кредитной политики, принятые в 2022 году, будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации в среднесрочной перспективе», - считает Г. Пирматов.

Ранее сообщалось, что в годовом выражении инфляция достигла 20,3%. Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%.


Фото: primeminister.kz

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