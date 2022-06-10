10 Июня 2022 19:00

Инфляционные ожидания начали снижаться - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк РК провел опрос по инфляционным ожиданиям за май 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фининститута.

Согласно результатам опроса респондентов в мае, инфляционные ожидания населения начали снижаться при высоком восприятии текущих инфляционных процессов.

На повышенном уровне сохраняются инфляционные ожидания предприятий. При этом, ожидается замедление темпов роста цен на готовую продукцию.

Традиционный обзор результатов опроса населения дополнен также медианными оценками воспринимаемой и ожидаемой инфляции, индексом потребительских настроений, а также инфляционными ожиданиями предприятий реального сектора. Опрос последних осуществляется Национальным Банком в рамках мониторинга предприятий на ежеквартальной основе.

Подробные результаты опроса Национальный Банк опубликовал на своем официальном интернет ресурсе.