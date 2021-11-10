Инфляционное давление останется высоким в течение 2022 года – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общемировой инфляционный фон остается повышенным. Об этом сообщил Председатель Национального банка страны Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как развитые, так и развивающиеся страны фиксируют обновления многолетних максимумов. В сентябре текущего года инфляция в США выросла до рекордных 5,4%, в ЕС и РФ - до 4,1% и 8,1% в октябре соответственно.

В Китае рост цен производителей, на который в большей степени обращают внимание при принятии решений по монетарной политике, в сентябре текущего года составил 10,7%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По оценкам МВФ, согласно предоставленной им информации, при исчерпании сохраняющихся шоков в краткосрочном периоде, инфляция в развитых и развивающихся странах нормализуется к середине 2022 года. При более длительных дисбалансах спроса и предложения, перебоях в поставках и росте цен на сырьевые и продовольственные товары стабилизация инфляции, по оценкам МВФ, может продлиться до 2024 года.

«В октябре текущего года мировые продовольственные цены продолжили расти, достигнув 10-летнего максимума. Индекс ФАО за месяц вырос на 3,9% и достиг 133,2 пункта за счет удорожания растительного масла, зерновых и молочных продуктов», - отметил глава Нацбанка.

«По оценкам Национального Банка, инфляционное давление останется высоким в течение 2022 года в развивающихся странах, включая Казахстан, учитывая сохраняющиеся дисбалансы и возрастающие инфляционные ожидания», - заключил Е. Досаев.