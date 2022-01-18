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Инфицированные коронавирусом посещают общественные места в СКО

18 Января 2022 15:00
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Инфицированные коронавирусом посещают общественные места в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают выявлять нарушения карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова на брифинге сообщила, что с начала января в регионе «Ashyq» зарегистрировал 13 нарушений со стороны жителей региона, которые должны находиться на изоляции.

«Участниками проекта «Ashyq» являются 3 037 объектов. С начала года нарушений на объектах, участвующих в проекте, выявлено не было. Однако зарегистрировано 13 посещений общественных мест лицами, имеющими «красный» - это инфицированные - и «жёлтый» статус – контактные с заболевшими COVID-19. Из них с «красным» статусом – пять человек, с «желтым» - восемь. На троих нарушителей ограничительных мероприятий наложен штраф на общую сумму в 181 тыс тенге. Штрафы пока не взысканы. В суд материалы не направляли», - проинформировала Т. Горлова.

Ранее мы сообщали, что за прошлый год «Ashyq» зарегистрировал более 1,4 тысячи нарушений.

«Уважаемые жители области, будьте ответственны. Наберитесь терпения на 14 дней, если вы инфицированы или являетесь контактным, не посещайте общественные места. В этот период вы заразны и можете повлиять на уровень заболеваемости в регионе», - сказала Т. Горлова.

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#Северо-Казахстанская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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