Инфекцию обнаружили в Атырауском областном перинатальном центре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК назвали причины увеличения младенческой смертности в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила в интервью журналистам председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова причины роста младенческой смертности в регионе изучила специальная комиссия в составе 26 человек под руководством вице-министра Актаевой.

«Мы приступили к работе 5 октября,18 октября мы закончили. Что касается уголовного расследования, то это вопросы к правоохранительным органам, мы этой информацией не владеем. Мы занимались анализом в целом младенческой смертности в регионе и изучали причины роста, именно в перинатальном центре (областном) в августе-сентябре», - пояснила Людмила Бюрабекова.

Она также рассказала о результатах проверки.

«Мы выявили результаты внутрибольничной инфекции, которая повлекла за собой смерть младенцев. Это бактериальная внутрибольничная инфекция», - сообщила Людмила Бюрабекова.

По ее словам, действующим законодательством предусмотрено наличие комиссии инфекционного контроля при организации здравоохранения.

«В данном учреждении были грубые нарушения дизрежима и комиссия работала формально», - добавила Людмила Бюрабекова.

Ранее сообщалось, что в Атырауском областном перинатальном центре врачи оставили умирать в холодильнике новорожденного.