-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:16
-
-
-
-
вчера 21:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:28
-
-
-
вчера 18:59
-
вчера 18:47
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:59
-
-
-
-
вчера 17:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Инфекцию обнаружили в Атырауском областном перинатальном центре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК назвали причины увеличения младенческой смертности в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметила в интервью журналистам председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова причины роста младенческой смертности в регионе изучила специальная комиссия в составе 26 человек под руководством вице-министра Актаевой.
«Мы приступили к работе 5 октября,18 октября мы закончили. Что касается уголовного расследования, то это вопросы к правоохранительным органам, мы этой информацией не владеем. Мы занимались анализом в целом младенческой смертности в регионе и изучали причины роста, именно в перинатальном центре (областном) в августе-сентябре», - пояснила Людмила Бюрабекова.
Она также рассказала о результатах проверки.
«Мы выявили результаты внутрибольничной инфекции, которая повлекла за собой смерть младенцев. Это бактериальная внутрибольничная инфекция», - сообщила Людмила Бюрабекова.
По ее словам, действующим законодательством предусмотрено наличие комиссии инфекционного контроля при организации здравоохранения.
«В данном учреждении были грубые нарушения дизрежима и комиссия работала формально», - добавила Людмила Бюрабекова.
Ранее сообщалось, что в Атырауском областном перинатальном центре врачи оставили умирать в холодильнике новорожденного.
- 30,4 млрд тенге пытаются взыскать экологи с поставщика воды в Атырау
- Драка произошла между четвероклассниками в столице: 1 ребенок попал в больницу
- Восемь workout площадок построят в Атырау
- В Минздраве РК обещают уменьшить расходы граждан на медуслуги
- Сколько человек оплатили единый социальный платеж в Казахстане
- В каких регионах Казахстана чаще всего скрывали факты младенческой смертности
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана