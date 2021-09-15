Инфекционный стационар закроют в Атырау
Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, инфекционный стационар на 230 мест при областной больнице №1 готовится к закрытию. Уже сегодня из медучреждения были выписаны четверо пациентов, поступившие с различной степенью поражения лёгких. Ещё пятеро пациентов будут проходить постковидную реабилитацию в другом отделении больницы.
«Инфекционный стационар при нашей больнице был открыт в июле. Для этого нам пришлось приостановить плановый приём пациентов и перенести шесть отделений в другие больницы. С начала пандемии у нас прошли лечение 446 пациентов, все в основном поступали в тяжелом состоянии из разных инфекционных стационаров региона», - рассказал главный врач областной больницы №1 Ербол Имангалиев.
«15 сентября в Атырауской области планируется закрытие инфекционных стационаров при кардиоцентре, железнодорожной больнице и при двух общежитиях колледжей», - проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Как ранее сообщалось, город Атырау остаётся очагом распространения КВИ в регионе.