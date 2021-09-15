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    18:18, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Инфекционный стационар закроют в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня в Атырау в областной больнице закрывается инфекционный стационар на 230 мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, инфекционный стационар на 230 мест при областной больнице №1 готовится к закрытию. Уже сегодня из медучреждения были выписаны четверо пациентов, поступившие с различной степенью поражения лёгких. Ещё пятеро пациентов будут проходить постковидную реабилитацию в другом отделении больницы.

    «Инфекционный стационар при нашей больнице был открыт в июле. Для этого нам пришлось приостановить плановый приём пациентов и перенести шесть отделений в другие больницы. С начала пандемии у нас прошли лечение 446 пациентов, все в основном поступали в тяжелом состоянии из разных инфекционных стационаров региона», - рассказал главный врач областной больницы №1 Ербол Имангалиев.
    «15 сентября в Атырауской области планируется закрытие инфекционных стационаров при кардиоцентре, железнодорожной больнице и при двух общежитиях колледжей», - проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Как ранее сообщалось, город Атырау остаётся очагом распространения КВИ в регионе.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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