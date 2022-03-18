Инфекционные стационары закрывают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области стабилизируется эпидемиологическая ситуация и закрываются инфекционные стационары по приему больных, инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Жамбылская область находится в «зеленой» зоне.

По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, на сегодняшний день заполняемость инфекционных коек составляет 12%, а реанимационных - 17%.

«За прошедшие сутки только у одного человека выявлена коронавирусная инфекция и зарегистрирован один случай пневмонии. Сейчас в инфекционных стационарах области лечатся 50 человек, 12 из них находятся в реанимации», - пояснили в ведомстве.

Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии с 10 марта закрыл 50 инфекционных коек для больных коронавирусной инфекцией, в том числе 5 реанимационных коек, которые перешли на плановый график работы с оказанием экстренной и плановой помощи населению.

Также сокращено 95 инфекционных коек для детей с коронавирусной инфекцией в областной инфекционной больнице, в том числе 9 реанимационных коек.

«По Жамбылской области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18-ти лет. При этом 623 181 человек приняли оба компонента вакцины, 230 207 человек прошли ревакцинацию. 421 795 человек вакцинировано «Спутник V». Pfizer приняли 122 489 человек, из них 107 542 подростка. Для жамбылцев доступны «Синофарм Vero Сell», Qazcovid-in прививки на второй тур вакцинации», - уточнили в областном управлении здравоохранения.

Отметим, что наибольшее число жамбылцев, заболевших коронавирусной инфекцией в период пандемии, регистрировалось в городе Таразе, в Кордайском, Шуском и Байзакском районах. Менее всего – в самом отдаленном от областного центра Мойынкумском районе. В десяти лабораториях региона с суточной мощностью 4 020 исследований в среднем за сутки можно провести 2 600 – 2 800 ПЦР-тестов. В 23 организациях первичной медико-социальной помощи имеется 45 прививочных пунктов, из них 16 в городах и 29 в районах.