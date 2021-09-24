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Инфекционные стационары начали закрывать в ЗКО

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Сентября 2021, 18:51
Инфекционные стационары начали закрывать в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Западно-Казахстанской области Айдар Нуралиев рассказал о загруженности инфекционных коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В области, как отметил заместитель акима, функционируют 19 инфекционных стационаров с загруженностью коек 32 %. Из них 6 стационаров - в городе, 13 стационаров - в районах. По реанимационным койкам загруженность составляет 38%.

«В резерве держим 754 инфекционных койко-мест. Отмечу, что благодаря снижению количества заболевших, мы закрыли инфекционный стационар в Каратобинском районе и инфекционный стационар на базе городской многопрофильной больницы, которая сейчас работает в штатном режиме», - сказал на брифинге в СЦК заместитель акима области Айдар Нуралиев.

По данным акимата, на 24 сентября на амбулаторном уровне находится 1 151 пациент.


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