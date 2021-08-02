Инфекционные стационары Атырауской области загружены на 51,4%

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В настоящее время в инфекционных стационарах области от COVID-19 получают лечение 1549 больных, в том числе 102 беременные женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев на брифинге в РСК, загруженность инфекционных стационаров составляет 51,4%.

«В настоящее время от COVID-19 получают лечение 102 беременные женщины, 4 роженицы, а также 13 детей в возрасте до 18 лет. Если разделить пациентов по месту проживания, то из общего числа в Атырау лечатся 72% (847 больных), на Тенгизском месторождении - 23% (310 больных), в районах области - 81% (392 больных)», - проинформировал Асхан Байдувалиев.

В Атырауской области за последние четыре дня от COVID-19 скончались 24 человека. Такие данные озвучил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в обращении к жителям региона.

«За последние четыре дня в регионе от COVID-19 скончались 24 человека. Потерять столько наших земляков в мирное время - это большая трагедия. Если ситуация продолжит ухудшаться, придется принимать более жесткие меры. Не хотелось бы вводить строгие ограничения, как в прошлом году. Нынешняя эпидситуация в наших с вами руках», - говорится в обращении Махамбета Досмухамбетова к жителям Атырауской области.

Напомним, что решением Межведомственной комиссии со 2 августа в пяти городах страны будет введен жесткий локдаун. В число городов с нестабильной эпидемиологической ситуацией вошел и Атырау.