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вчера 18:00
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Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 14 марта члены правительственной делегации в ходе поездки по Актюбинской области посетили инфекционную клиническую больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев рассказал членам делегации о принимаемых мерах, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.
«Прибывшие из КНР, Ирана, Южной Кореи, Италии с 12 марта изолируются на 14 дней в отдельно выделенное для этих целей медицинское учреждение, из Франции, Германии, Испании на 14-дневный домашний карантин», - сказал Асет Калиев.
Созданы коечный фонд на 130 коек, госпитали с модернизированной материально-технической базой, провизорный госпиталь на 200 коек, обсервация на 500 коек. Лечебные учреждения обеспечены необходимыми медикаментами, создан запас медикаментов, медперсонал обучен и оснащен средствами индивидуальной защиты.
Асет Калиев сообщил, что в розничной аптечной сети имеются проблемы с масками. ТК «Фарм» ежедневно выпускает 4 тысячи маски. В связи с удорожанием цен на сырье маски реализуются по 80-100 тенге.
Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил акиму области усилить разъяснительную работу среди населения.
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