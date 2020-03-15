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Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации

15 Марта 2020 04:31
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Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 14 марта члены правительственной делегации в ходе поездки по Актюбинской области посетили инфекционную клиническую больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев рассказал членам делегации о принимаемых мерах, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.

«Прибывшие из КНР, Ирана, Южной Кореи, Италии с 12 марта изолируются на 14 дней в отдельно выделенное для этих целей медицинское учреждение, из Франции, Германии, Испании на 14-дневный домашний карантин», - сказал Асет Калиев.

Созданы коечный фонд на 130 коек, госпитали с модернизированной материально-технической базой, провизорный госпиталь на 200 коек, обсервация на 500 коек. Лечебные учреждения обеспечены необходимыми медикаментами, создан запас медикаментов, медперсонал обучен и оснащен средствами индивидуальной защиты.

Асет Калиев сообщил, что в розничной аптечной сети имеются проблемы с масками. ТК «Фарм» ежедневно выпускает 4 тысячи маски. В связи с удорожанием цен на сырье маски реализуются по 80-100 тенге.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил акиму области усилить разъяснительную работу среди населения.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Самал Ендибаева

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