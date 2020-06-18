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Инфекционная больница в Атырау переполнена: открывается вторая

18 Июня 2020 18:49
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Инфекционная больница в Атырау переполнена: открывается вторая

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где областная инфекционная больница переполнена, к будущей неделе для госпитализации инфицированных будет подготовлено еще одно лечебное заведение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Инфекционный стационар рассчитан на 180 коек. В настоящее время в нем проходят лечение 193 пациента. Семь из них помещены в реанимацию, трое находятся в крайне тяжелом состоянии. На следующей неделе мы планируем отправлять часть инфицированных в Махамбетский район в недействующую противотуберкулезную больницу», - сообщила во время онлайн брифинга заместитель руководителя областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева.

Также она сообщила,что лекарств для лечения больных, как и средств защиты для медиков, в настоящее время достаточно.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Виктор Сутягин

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