Инфекционная больница в Атырау переполнена: открывается вторая

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где областная инфекционная больница переполнена, к будущей неделе для госпитализации инфицированных будет подготовлено еще одно лечебное заведение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфекционный стационар рассчитан на 180 коек. В настоящее время в нем проходят лечение 193 пациента. Семь из них помещены в реанимацию, трое находятся в крайне тяжелом состоянии. На следующей неделе мы планируем отправлять часть инфицированных в Махамбетский район в недействующую противотуберкулезную больницу», - сообщила во время онлайн брифинга заместитель руководителя областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева.

Также она сообщила,что лекарств для лечения больных, как и средств защиты для медиков, в настоящее время достаточно.