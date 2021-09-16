Инфекционист из Алматы призвала горожан мобилизовать силы в борьбе с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач-инфекционист городской клинической больницы №5 управления общественного здоровья города Алматы Ольга Антипова сообщила, что вакцины помогают перенести заболевание коронавирусом в легкой форме, к тому же защищают от постковидного синдрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам О. Антиповой, ежегодно вакцины спасают миллионы жизней. Они работают одинаково.

«Их действие заключается в настройке и подготовке защитных сил организма – его иммунной системы к распознаванию и отражению атаки определенных вирусов и бактерий. Впоследствии при встрече с такими болезнетворными возбудителями организм сразу же мобилизует силы для их уничтожения и тем самым предотвращает болезнь», - отмечает врач.

Говоря о вакцинации, О. Антипова сообщила, что в Казахстане в настоящее время используются два типа вакцин: инактивированные вакцины Hayat-Vax, QazVac, КоронаВак, Vero Cell и векторная вакцина «Спутник-V». В каждой поликлинике открыты прививочные пункты, а также для удобства населения прививочные пункты размещены в торговых центрах и на базарах. К примеру, в городской клинической больнице №5 размещено два прививочных пункта, еще один пункт вакцинации находится в торговом центре «Достык Плаза».

«Все пункты вакцинации оснащены холодильным оборудованием с соответствующим температурным режимом для хранения в зависимости от вида вакцин: от плюс 2 °С до плюс 8 °С для инактивированных вакцин и минус 18 °С и ниже для векторной вакцины «Спутник-V», - рассказала О. Антипова.

Перед вакцинацией проводится опрос, заполняется анкета. Проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления. Анализируя все данные, врач решает вопрос о допуске к проведению вакцинации.

«Да, мы видим, что некоторые люди заболевают после прививки, но их небольшое количество и они болеют легко. Поэтому призываю всех идти на вакцинацию. Не добившись коллективного иммунитета, мы никогда не справимся с пандемией», - говорит врач-инфекционист.