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Инфекционист Алматы пояснила установленные сроки ревакцинации

17 Ноября 2021 14:42
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Инфекционист Алматы пояснила установленные сроки ревакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На вопросы о ревакцинации на площадке РСК Алматы ответила профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова Равиля Егембердиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Р. Егембердиева поделилась, что регулярно следит за официальными заявлениями ученых, которые считают, что без ревакцинации не обойтись.

«По наблюдениям разработчиков вакцин и инфекционистов, уже через полгода уровень антител у вакцинированных снижается, значит, вероятность заболевания повышается. В настоящее время, когда повсеместно регистрируется более заразный дельта-вариант коронавируса, особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию», - отметила профессор.

Специалист добавила, что эффективность вакцин – 80-90%. Но это не значит, что привитые полностью защищены от болезни навсегда – ни одна вакцина в мире не обеспечивает подобный уровень защиты.

«Но если вы все-таки заболели после прививки, болезнь будет протекать гораздо легче, чем у невакцинированных. В тех редких случаях, когда человек заражается после полного курса вакцинации, у него гораздо меньше вирусная нагрузка – количество вирусов в носу и горле, поэтому и другие при заражении от него получают гораздо меньшую «дозу» инфекции», - пояснила спикер.

В этой связи необходима ревакцинация. В случае с коронавирусом, ревакцинация будет проводиться с соблюдением следующих интервалов: после получения векторных вакцин - через девять месяцев, после инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через полгода.

Профессор привела пример Израиля, где первыми начали массовую ревакцинацию. Она помогла остановить четвертую волну коронавируса в стране.

Р. Егембердиева также отметила, что сейчас никто не возьмется утверждать, сколько потребуется ревакцинаций, возможно, после нескольких возникнет устойчивая защита. По ее мнению, главное после вакцинации не прекращать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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