Инфекционист Алматы пояснила установленные сроки ревакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На вопросы о ревакцинации на площадке РСК Алматы ответила профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова Равиля Егембердиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Р. Егембердиева поделилась, что регулярно следит за официальными заявлениями ученых, которые считают, что без ревакцинации не обойтись.

«По наблюдениям разработчиков вакцин и инфекционистов, уже через полгода уровень антител у вакцинированных снижается, значит, вероятность заболевания повышается. В настоящее время, когда повсеместно регистрируется более заразный дельта-вариант коронавируса, особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию», - отметила профессор.

Специалист добавила, что эффективность вакцин – 80-90%. Но это не значит, что привитые полностью защищены от болезни навсегда – ни одна вакцина в мире не обеспечивает подобный уровень защиты.

«Но если вы все-таки заболели после прививки, болезнь будет протекать гораздо легче, чем у невакцинированных. В тех редких случаях, когда человек заражается после полного курса вакцинации, у него гораздо меньше вирусная нагрузка – количество вирусов в носу и горле, поэтому и другие при заражении от него получают гораздо меньшую «дозу» инфекции», - пояснила спикер.

В этой связи необходима ревакцинация. В случае с коронавирусом, ревакцинация будет проводиться с соблюдением следующих интервалов: после получения векторных вакцин - через девять месяцев, после инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через полгода.

Профессор привела пример Израиля, где первыми начали массовую ревакцинацию. Она помогла остановить четвертую волну коронавируса в стране.

Р. Егембердиева также отметила, что сейчас никто не возьмется утверждать, сколько потребуется ревакцинаций, возможно, после нескольких возникнет устойчивая защита. По ее мнению, главное после вакцинации не прекращать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.