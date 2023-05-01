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Индустрия лекарств от ожирения достигнет $200 млрд

1 Мая 2023, 01:45
Индустрия лекарств от ожирения достигнет $200 млрд

ЛОНДОН.КАЗИНФОРМ - Растущая индустрия лекарств для похудения и борьбы с ожирением может достичь $200 млрд в течение следующего десятилетия. Об этом заявила глава европейского отдела исследований акций фармацевтических компаний Barclays Эмили Филд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

«Иммуноонкология была историей последнего десятилетия. Такое ощущение, что ожирение - это история этого десятилетия. Мы думаем, что в ближайшие 10 лет этот рынок может достичь $100 млрд. Результат может быть даже вдвое больше, если эта тенденция продолжится, и мы действительно увидим более высокий уровень ожирения в мире», - сказала Филд.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнее десятилетие глобальные показатели ожирения почти утроились. В настоящее время в мире насчитывается 1 млрд человек с клиническим ожирением, в том числе 650 млн взрослых, 340 млн подростков и 39 млн детей.


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