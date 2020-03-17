Индустриальный прорыв. Энергия государственной поддержки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственная поддержка в Казахстане доступна не только малому и среднему бизнесу. Крупный бизнес - ядро экономики, поэтому льготы, предоставляемые для реализации их проектов, прямо влияют на устойчивое развитие страны. Одно из предприятий, получивших господдержку, завод «Asia Trafo» - единственный в Средней Азии производитель мощных трансформаторов для электрических подстанций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Asia Trafo» входит в состав казахстанского индустриального гиганта по производству электротехнического оборудования «Alageum Electric». Уникальное для Казахстана предприятие, расположенное в Шымкенте, в ходе Дня индустриализации запустил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Уникальность его заключается в производстве и выпуске трансформаторов для напряжения до 500 МВА, которые ранее в Центральной Азии не производили.

- Строительство этого завода обошлось нам в 18,9 млрд тенге. Когда началась работа над строительством Asia Trafo, мы уже знали куда обратиться за финансированием. Холдинг «Байтерек» через свою дочернюю организацию - Банк Развития Казахстана открыл кредитную линию в размере 8,6 млрд тенге на 12 лет под 9,6% процентов, на сегодняшний день снижена до 8,7%. Поддержка оказана в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы. На эти средства мы приобрели современное, технологичное оборудование в сфере трансформаторостроения. Это очень большая поддержка со стороны государства, - рассказывал корреспонденту МИА «Казинформ» председатель правления АО «Alageum Electric» Олжас Есиркепов .

Это наукоемкое производство способно выпускать 120 высокомощных трансформаторов в год весом до 300 тонн. Рабочими местами на заводе обеспечено 250 человек, при полной загрузке – более 500 человек.

Выпускаемой продукцией закрывается потребности как внутреннего рынка, так и соседних стран – примерно половину собранных трансформаторов планируется направить на экспорт в соседние страны СНГ. В Казахстане же клиентами завода являются такие национальные компании, как KEGOC, «Қазақстан темір жолы»,«Самрук-Энерго», ERG, Kazminerals и другие.

Высоковольтные трансформаторы размещают в населенных пунктах и на промышленных объектах для снижения напряжения. К примеру, если в город приходит линия электропередачи с напряжением 110 киловольт, на подстанциях его снижают до 35 киловольт, затем – до 6-10 и ниже, чтобы довести энергию до конечного потребителя в виде привычных 220 вольт в розетке.

Сейчас «Alageum Electric» выпускает на своем Кентауском заводе трансформаторы для напряжения 6-20 и 35-110 киловольт, на уральском – от 6 до 20 киловольт. Благодаря запуску «Asia Trafo» холдинг «Alageum Electric» закрывает всю линейку трансформаторов, нужную казахстанскому рынку, – от 6 до 500 киловольт.

- Государство через свои институты развития оказывает огромную поддержку крупному бизнесу. Мы знаем это не понаслышке. Благодаря этому создаются комфортные условия для работы не только бизнесу. По нашим расчетам, ожидаемый объем годовых налоговых поступлений составляет около 2 млрд тенге при выходе предприятия на плановую мощность. Да и социальный эффект для региона огромен. У нас нет сомнений в том, что такие проекты нужны для развития экономики страны, - отметил Олжас Есиркепов.



