Индустриальные проекты реализуют в промышленной зоне «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые индустриальные зоны создают и развивают в жамбылском регионе. В Таразе в промзоне запустили четыре проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, жамбылские компании уже приступили к реализации индустриальных проектов в промышленной зоне «Тараз».

«Презентация индустриального парка «Тараз» состоялась в конце 2017 года. Промзона площадью 41 га расположилась на территории Таразского металлургического завода. Здесь имеются производственные, административные, складские помещения и готовая производственная инфраструктура, в том числе железнодорожные пути, дающие возможность въезда в цеха предприятия, доступ к автомагистралям, Интернету. Имеется автопарк, снабженный строительной, монтажной, металлообрабатывающей и другой специализированной техникой. Кроме того, на территории есть медицинский пункт, столовая, обеспечена круглосуточная охрана», - пояснили в ведомстве.

На сегодня в промзоне «Тараз» реализуются 4 проекта. Это строительство завода по производству ферросилиция, швейное производство, строительство цеха по производству смешанных комплексных минеральных удобрений, производство асфальтобетонной смеси, битумной эмульсии и щебня разных фракций.

Индустриальный парк «Тараз» создан в рамках поддержки жамбылского бизнеса с целью развития технологий и конкурентоспособности, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, расширения налоговой базы региона, межрегионального и межгосударственного развития промышленной сферы.

Преференции для бизнеса предусмотрены для реализации малых индустриальных зон. Это низкие льготные тарифы на аренду, развитая инфраструктура, различные варианты приобретения земельных участков с уже подведенными коммуникациями, с учетом существенных налоговых льгот. Жамбылские предприниматели при открытии новых производств испытывают потребность в свободных производственных площадях. Наблюдается дефицит небольших земельных участков с готовыми помещениями, с транспортной доступностью, наличием коммуникаций и на льготных условиях. Выходом из этой ситуации может стать создание малых индустриальных зон.

Как отметили в ведомстве, в районах Жамбылской области также планируется создавать индустриально-аграрные анклавы.

Так, в Таласском районе начинается строительство индустриальной зоны на 40 га, подготовительные работы обошлись областному бюджету в 1 млрд тенге. На 20 га уже поданы заявки от предпринимателей на размещение производств.

В Сарысуском районе индустриальную зону планируют на 60 га, однако из-за удаленности от райцентра могут возникнуть сложности с проведением инженерных коммуникаций. Поэтому предложено разместить зону непосредственно вблизи города Жанатаса.

В Шуском районе речь идет пока только о 25 га. Перспективы открытия аналогичных экономических анклавов также рассматриваются в Жамбылском и Кордайском районах.

«Планируется активно привлекать предпринимателей из других регионов Казахстана, при этом создавая все необходимые условия для их деятельности. Продукция новых производственных зон сможет оказать положительный эффект на экономику области», - подчеркнули в ведомстве.