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Индонезийский летний фестиваль проходит в Астане

Автор:  
Арайлым Мұрат
15 Июля 2023, 15:16
Индонезийский летний фестиваль проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 15-16 июня в столице проходит индонезийский летний фестиваль. Гости мероприятия могут отведать их местную национальную кухню, приобрести сувениры и станцевать вместе с профессиональными танцорами народные танцы Индонезии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые Индонезийский летний фестиваль проходит в центре культуры Индонезии. Мероприятие также приурочено 30-летию установления дипломатических отношений между Индонезии и Казахстаном.

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«Хочу поблагодарить заместителя министра иностранных дел, заместителя акима столицы, заместителя председателя ДУМК, а также всех гостей сегодняшнего вечера за ваш визит. Добро пожаловать в наш культурный центр. В контексте культурной дипломатии это мероприятие укрепляет двусторонний культурный диалог между Индонезией и Казахстаном. В исполнении молодежи двух стран мы станем свидетелями танцевальных представлений и песен. Это мероприятие также направлено на развитие образовательной дипломатии. Поэтому в ближайшее время будет подписан меморандум между университетом искусств Индонезии и Казахской национальной академии хореографии. Также хотим поблагодарить Правительство Казахстана за выделенные 26 грантов студентам из Индонезии. На сегодняшний день они обучаются в крупных вузах Казахстана. Наш фестиваль направлен на продвижение, дальнейшее обогащение экономики и дипломатии. Поэтому на данной выставке вы сможете ознакомиться с более чем сотней видов качественной продукции: это и национальные блюда, народные украшения, одежда и сувениры», - отметил Посол Индонезии в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман.

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Как стало известно, Мохамад Фаджрул Рахман вот уже полтора года он работает в стране в качестве Посла.

«Я удивлен гостеприимством и добротой местного народа. Меня просто восхитила ваша национальная кухня, особенно бешбармак», - добавил он.

Заместитель акима столицы Ерлан Бекмурзаев также поблагодарил Посла за приглашение.

«Мы готовы содействовать в организации различных культурных мероприятий, направленных на укрепление двусторонних взаимоотношений», - добавил он.

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Ерлан Бекмурзаев также передал благодарственное письмо акима Астаны Жениса Касымбека Послу Индонезии в Казахстане Мохамаду Фаджрул Рахман.

Мероприятие дальше продолжилось дегустацией индонезийских фильмов. Гостей вечера порадовали танцевальными и музыкальными номерами. Чтобы сделать вечер более интересным, гости состязались между собой, участвуя в танцевальных играх. Также организаторы мероприятия провели викторину, включив вопросы касательно традиции, культуры Индонезии.

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Астана   Культура   Акимат   Индонезия  
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