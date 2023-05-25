Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Индонезия заинтересована в запуске производства автошин на территории Казахстана

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
25 Мая 2023, 22:10
Индонезия заинтересована в запуске производства автошин на территории Казахстана Фото: depositphotos.com

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Индонезия имеют многообещающий потенциал для развития многопланового двустороннего сотрудничества. Об этом сказал специальный советник министра-координатора Индонезии по экономическим вопросам Ризал Аффанди в кулуарах II Евразийского экономического форума, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы имеем большие возможности для развития двусторонних торгово-экономических отношений. Два года назад наша министерская делегация побывала в Казахстане и тогда мы договорились продолжить и усиливать эту кооперацию. Я думаю у нас есть большой потенциал ее развития. Даже сегодня, проводя переговоры на полях Евразийского экономического форума, мы понимаем, что реализация договоренностей в практической плоскости формирует условия для усилении взаимодействия между нашими двумя странами», - сказал специальный советник Ризал Аффанди.

Он отметил, что Казахстан является поставщиком широкого спектра товаров в Индонезию, занимая заметную долю в общем импорте. В свою очередь Индонезия использует их в производстве продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта товаров в страны Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, большой потенциал для совместной работы связывается с перспективами кооперации в сфере совместного промышленного производства. «Сейчас мы изучаем возможность реализации проекта по производству автомобильных шин на территории Казахстана. Считаю, что претворение этой идеи придаст новый импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству», - подчеркнул Р.Аффанди.

Представитель Индонезии также добавил, что Астана и Джакарта имеют схожие политические взгляды по многим вопросам международных отношений.

«У нас нет каких-либо противоречий в политической плоскости, Индонезия поддерживает дружеские отношения со многими странами мира, у нас нет врагов. Но при этом у наших двух стран существуют большие возможности в развитии торгово-экономических отношений, главное, что необходимо сделать - это усиливать наше сотрудничество. Нужно преодолевать существующий языковой барьер между странами и формировать новые мосты в информационном пространстве между Индонезией и Казахстаном», - резюмировал специальный советник.


Индонезия   Международные отношения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день
Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день
Скончалась певица Тина Тернер
Скончалась певица Тина Тернер
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
«Мы свою критику доносим до коллег»: Серик Жумангарин озвучил проблемы в работе Союза
«Мы свою критику доносим до коллег»: Серик Жумангарин озвучил проблемы в работе Союза
Урожайность в Казахстане отстает от показателей стран-партнеров по ЕАЭС – сенатор
Урожайность в Казахстане отстает от показателей стран-партнеров по ЕАЭС – сенатор
Пять солдат погибли во время прыжков с парашютом в РК с 2017 года - сенатор
Пять солдат погибли во время прыжков с парашютом в РК с 2017 года - сенатор
О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев