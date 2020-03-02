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Индонезия подтвердила два первых случая заражения коронавирусом

2 Марта 2020 19:42
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Индонезия подтвердила два первых случая заражения коронавирусом

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в понедельник, что в стране зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

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По данным агентства, пробы двух человек в Индонезии дали положительный результат на коронавирус.

«Японка, приехавшая в Индонезию, встретилась с двумя людьми, матерью, которой 64 года, и ее 31-летней дочерью», - сказал Видодо.

Он также отметил, что индонезийские власти провели тесты на коронавирус на всех, кто контактировал с японкой, которая недавно посетила Джакарту, и у которой COVID-19 был диагностирован 27 февраля.

Японская гражданка проживет в Куала-Лумпуре, сообщил Видодо.

Ранее Индонезия заявляла о том, что в стране нет случаев заражения коронавирусом. По состоянию на воскресенье, в стране на предмет коронавируса были проверены 333 образца, взятых у людей, у которых были обнаружены симптомы нового вируса или которые ездили в страны, где зафиксированы его случаи. Все, кроме двух образцов, дали отрицательный результат.

Стоит отметить, что страна эвакуировала 238 индонезийских граждан из китайского города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса.

На прошлой неделе еще 188 индонезийских граждан были эвакуированы с круизного лайнера World Dream в Гонконге и помещены на карантин на острове Себару, необитаемом острове недалеко от Джакарты.

В воскресенье 69 индонезийских граждан были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в Йокогаме, Японии. Они также были доставлены на необитаемый остров.


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Ключевые слова: Индонезия, Пневмония в Китае,
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