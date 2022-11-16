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Индонезия переходит на возобновляемые источники энергии

16 Ноября 2022, 14:44
Индонезия переходит на возобновляемые источники энергии
16 Ноября 2022, 14:44

Индонезия переходит на возобновляемые источники энергии

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – На саммите Группы 20 (G-20) во вторник США, Индонезия и другие участники встречи подписали соглашение на сумму 20 млрд долларов по снижению зависимость Джакарты от угля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Hill.

Целью документа, получившего название «Партнерство по переходу к справедливой энергии» (JETP), является оказание помощи Джакарте по сокращению вредных выбросов и перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. США и Япония совместно возглавили сделку, которая также была подписана Канадой, Данией, Европейским союзом, Францией, Германией, Италией, Норвегией и Соединенным Королевством.

Индонезия, которая является третьим по величине производителем угля в мире, разработает инвестиционный план по достижению нулевого уровня выбросов в энергетическом секторе к 2050 году.

Одновременно страна стремится ускорить внедрение возобновляемых источников энергии, которая к 2030 году должна составить не менее 34 процентов от всей выработки электроэнергии.


Фото: thehill.com

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