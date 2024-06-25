Хакер требует 8 млн долларов после кибератаки на центр обработки данных Индонезии

Кибератака на национальный центр обработки данных Индонезии нарушила работу сотен государственных учреждений и вызвала длительные задержки в главном аэропорту столицы. Хакер потребовал выкуп в размере $8 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на NDTV.

Длинные очереди образовались в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте на прошлой неделе после того, как системы вышли из строя в результате атаки, осуществленной с использованием программного обеспечения, разработанного российской группировкой вымогателей LockBit, сообщил представитель министерства связи.

Атака затронула 210 учреждений на национальном и местном уровнях, заявил Семуэль Абриани Пангерапан в понедельник, добавив, что хакер потребовал $8 млн.

Власти все еще расследуют вымогательскую программу, известную как Brain Cipher, которая сделала правительственные данные недоступными.

Правительство «не будет платить», заявил министр связи Буди Ари Сетиади, сообщает The Jakarta Post.

LockBit нацеливались на правительства, крупные компании, школы и больницы, нанося ущерб в миллиарды долларов и получая десятки миллионов в виде выкупов.

Согласно Европолу, пятью странами, наиболее пострадавшими от LockBit, были США, Великобритания, Франция, Германия и Китай.