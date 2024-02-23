Индийскую марихуану на 10 млн тенге изъяли у жителя Жамбылской области. По подозрению в хранении наркотиков задержан 50-летний житель Тараза, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.

Служебная собака помогла найти во время обыска по месту проживания тайники с наркотиками в сарае и огороде. Запрещенные вещества подозреваемый хранил в канистрах. Всего изъято 4,6 кг высушенной марихуаны сорта индийской конопли.

— Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 10 млн тенге. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование, — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.