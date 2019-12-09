Индийский студент стал призером конкурса сочинений на тему Послания Президента РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Гражданин Индии, студент Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова стал призером конкурса сочинений на тему Послания, который прошел в Актобе. Сегодня в городском акимате состоялось награждение победителей конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе, посвященном Посланию Президента РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», приняли участие студенты вузов и ссузов города.

Среди 34 поступивших на конкурс работ сочинение студента 3 курса медуниверситета Джай Кумар Гархвала заняло 2 призовое место. 1 место завоевала студентка университета имени Сактагана Баишева Жулдыз Акылжанова. 3 место заняла студентка актюбинского регионального госуниверситета имени Кудайбергена Жубанова Виктория Мохиборода. Среди студентов ссузов также были отмечены лучшие 3 работы, авторы которых были награждены благодарственными письмами и ценными призами.

Джай Кумар Гархвал стал единственным иностранцем, принявшем участие в данном конкурсе. Сочинение он написал на английском языке, а затем его перевели на русский.

По словам его научного руководителя Акмарал Сундетовой, в целях разъяснения Послания Президента РК, его текст был представлен для иностранных студентов на английском языке.

«Текста Послания на английском языке мы не нашли. Поэтому в целях его разъяснения мы ежегодно переводим Послания на английский и объясняем студентам из других стран, учащихся в нашем университете. Джай Кумар Гархвал является одним из студентов- отличников, он из профессорской семьи, его мать профессор лингвистики по хинди.

Стоит отметить, что Послание Президента РК вызывает большой положительный интерес у студентов из Индии, они говорят, что на их родине таких Посланий нет», - говорит А.Сундетова.















