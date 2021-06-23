Индийский штамм коронавируса в Алматы – что известно о заболевшей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о первом случае заражения индийским штаммом коронавируса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы всего один случай. Мы полностью взяли на учет всех лиц, которые находились в контакте. Она домохозяйка, нигде не работает. Находилась практически все время дома. Но муж часто в командировках, но он уже переболел в феврале», - сказал на брифинге Жандарбек Бекшин.

По его словам, женщина сдала тест 21 июня. Сейчас она находится в инфекционной палате, а ее семилетняя дочь - в отдельной палате.

Вместе с тем, изолированы семь контактных.

Также Жандарбек Бекшин рассказал об индийском штамме коронавируса в Алматы.

Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

Также акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.