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    13:35, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Индийский штамм коронавируса в Алматы – что известно о заболевшей

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о первом случае заражения индийским штаммом коронавируса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматы всего один случай. Мы полностью взяли на учет всех лиц, которые находились в контакте. Она домохозяйка, нигде не работает. Находилась практически все время дома. Но муж часто в командировках, но он уже переболел в феврале», - сказал на брифинге Жандарбек Бекшин.

    По его словам, женщина сдала тест 21 июня. Сейчас она находится в инфекционной палате, а ее семилетняя дочь - в отдельной палате.

    Вместе с тем, изолированы семь контактных.

    Также Жандарбек Бекшин рассказал об индийском штамме коронавируса в Алматы.

    Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

    Также акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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