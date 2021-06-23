Индийский штамм коронавируса в Алматы – что известно о заболевшей
«В Алматы всего один случай. Мы полностью взяли на учет всех лиц, которые находились в контакте. Она домохозяйка, нигде не работает. Находилась практически все время дома. Но муж часто в командировках, но он уже переболел в феврале», - сказал на брифинге Жандарбек Бекшин.
По его словам, женщина сдала тест 21 июня. Сейчас она находится в инфекционной палате, а ее семилетняя дочь - в отдельной палате.
Вместе с тем, изолированы семь контактных.
Также Жандарбек Бекшин рассказал об индийском штамме коронавируса в Алматы.
Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.
Также акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.