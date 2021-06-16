Индийский штамм коронавируса не выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане индийский штамм коронавируса не обнаружен. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава также ответил на вопрос, будет ли готова система здравоохранения, в случае быстрого распространения нового штамма КВИ.

«На данный момент последние секвенирования анализа, который мы проводили, не обнаружен индийский штамм в Казахстане. На постоянной основе мы такие исследования проводим. В целом, система здравоохранения подготовлена к различным сценариям. Мы мониторим сейчас ситуацию и в других странах. Вы знаете, что мы в Казахстан запрещаем залетать гражданам любых государств без отрицательного ПЦР-теста. Все ПЦР-тесты «видят» в том числе и индийский штамм. Сейчас мы особенно на границе эту ситуацию мониторим. Но при этом мы также мониторим ситуацию у наших соседей, чтобы вовремя своевременно реагировать. Система здравоохранения, в принципе, подготовлена к различным вызовам», - рассказал Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

Также министр отметил, есть план на случай завоза и распространения индийского штамма в Казахстане.

«По той информации, которая у нас есть, индийским штамм даже в тех странах, в которых он появился, наиболее контагиозный. При этом пока нет связи с ростом тяжелых случаев заболеваемости. То есть он распространяется, но нет пока таких явных сравнений, что он сильнее поражает и доводит до осложненных, тяжелых состояний. Поэтому, мы сейчас наблюдаем, консультируемся с ВОЗ», - заявил Алексей Цой.

Ранее о поставке китайской вакцины CoronaVac и в чем ее отличие от других вакцин от коронавируса пояснила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.