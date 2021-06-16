РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:22, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Индийский штамм коронавируса не выявили в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане индийский штамм коронавируса не обнаружен. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Минздрава также ответил на вопрос, будет ли готова система здравоохранения, в случае быстрого распространения нового штамма КВИ.

    «На данный момент последние секвенирования анализа, который мы проводили, не обнаружен индийский штамм в Казахстане. На постоянной основе мы такие исследования проводим. В целом, система здравоохранения подготовлена к различным сценариям. Мы мониторим сейчас ситуацию и в других странах. Вы знаете, что мы в Казахстан запрещаем залетать гражданам любых государств без отрицательного ПЦР-теста. Все ПЦР-тесты «видят» в том числе и индийский штамм. Сейчас мы особенно на границе эту ситуацию мониторим. Но при этом мы также мониторим ситуацию у наших соседей, чтобы вовремя своевременно реагировать. Система здравоохранения, в принципе, подготовлена к различным вызовам», - рассказал Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

    Также министр отметил, есть план на случай завоза и распространения индийского штамма в Казахстане.

    «По той информации, которая у нас есть, индийским штамм даже в тех странах, в которых он появился, наиболее контагиозный. При этом пока нет связи с ростом тяжелых случаев заболеваемости. То есть он распространяется, но нет пока таких явных сравнений, что он сильнее поражает и доводит до осложненных, тяжелых состояний. Поэтому, мы сейчас наблюдаем, консультируемся с ВОЗ», - заявил Алексей Цой.

    Ранее о поставке китайской вакцины CoronaVac и в чем ее отличие от других вакцин от коронавируса пояснила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!